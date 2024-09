Se acerca una de las épocas más especiales del año: el Día de Muertos. Una temporada que no solo se trata de películas de terror y vestirse de catrín o catrinas, sino que es cuando recordamos a nuestros seres queridos que se adelantaron en el camino.

En el marco de esta celebración, diversas marcas de ropa aprovechan para presentar prendas alusivas a la temporada de Todos Santos, y una de ellas es 100 por ciento mexicana, lo que le da aún más valor a este producto.

¿Dónde comprar los tenis Panam Día de Muertos?

Así como otras marcas como Vans y Converse han presentado sus modelos alusivos al Día de Muertos, la mexicana Panam también se suma a esta celebración con unos tenis que nada tienen que pedir a los hechos por las compañías extranjeras.

Se trata del modelo Panam Bota Coyote No me Olvides, el cual muestra una combinación muy particular de colores que evocan al altar de muertos, al papel picado y a la flor de cempasúchil con sus remates en amarillo y naranja.

Y no solo eso; en el cuerpo del tenis, principalmente en color negro, podemos ver también una serie de cráneos en relieve que simulan las calaveritas de dulce, con los colores blanco, morado y rojo en el empeine también en alusión a este elemento tradicional.

Además, estos tenis Panam Día de Muertos guardan una sorpresa muy especial en la suela, la cual para este modelo es transparente y permite ver el rostro de una catrina rodeada de flores de cempasúchil con la palabra ´Panam´ en la parte inferior.

Ahora bien, ¿cuánto cuestan los tenis Panam de Día de Muertos? Por ahora, la venta de este modelo es solo a través de internet.

"Nuestra nueva edición especial Dia de Muertos 2024. Representa el sentimiento de TE SIENTO CONMIGO ETERNAMENTE. Suela estampada y materiales de alto nivel hacen de nuestro nuevo diseño algo inigualable".

El precio de estos tenis Panam es de mil 200 pesos y se espera que próximamente estén a la venta en tiendas físicas. ¿Te gustaría agregar estos tenis a tu colección?