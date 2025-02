Crocs con diseño de The Beatles: cuánto cuestan y dónde conseguirlos

Crocs sigue buscando confirmarse como una de las marcas más populares de calzado gracias a su atractivo diseño y comodidad, por lo que constantemente anuncian nuevas ediciones que combinan lo anterior con un toque de creatividad y estilo.

La edición especial más reciente de Crocs conmemora a nada menos que The Beatles, una de las agrupaciones más exitosas e influyentes en la historia de la música popular, y que seguro se venderán como pan caliente entre los fans más fervientes de la banda y de este calzado.

La marca estadounidense optó por homenajear una de las obras más conocidas de la banda, Yellow Submarine, de la cual se hizo una película animada en 1968 con un vibrante estilo psicodélico.

Inspired by the Yellow Submarine film, The Beatles x @Crocs collection features styles that will animate any adventure - shop now at The Beatles Store!https://t.co/mWuT9pSzbh pic.twitter.com/KbxP2t0vgB