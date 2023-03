¿CR7 como vagabundo? IA imagina a futbolistas en una nueva faceta

¿Alguna vez te has preguntado cómo se verían tus futbolistas favoritos si no se hubieran dedicado a ese deporte? Aunque muchos han revelado en entrevistas qué profesión les habría gustado de no ser estrellas del deporte, no llegamos a imaginarnos a estos astros como ´personas normales´.

Sin embargo, gracias a las nuevas tecnologías esto parece ser posible, y nos dan una idea más real de cómo lucirían estos atletas si se dedicaran a otra cosa, o si hubieran nacido en un sitio diferente.

¿Mbappé, doctor?

Las nuevas herramientas de creación de imágenes digitales han abierto un abanico de posibilidades respecto a ´reimaginar´ la vida cotidiana; no solo se trata de crear avatares para lucir en nuestras redes sociales, sino crear ´realidades alternas´.

En una serie de ilustraciones presentadas recientemente podemos ver a futbolistas muy conocidos como Zlatan Ibrahimovic si hubiera decidido ser sacerdote, o a la superestrella de la selección de Francia, Kylian Mbappé en una nueva faceta como doctor.

Sorprende también el nuevo rostro rastafari de Lionel Messi, además de un Neymar tal vez más dedicado al budismo, y un Luka Modric entonando melodías callejeras.

Estas imágenes ya han captado la atención de cientos de personas en todo el mundo y siguen abriendo la polémica sobre lo que la inteligencia artificial puede generar a futuro, incluso cosas que puedan ser llamadas fake news, como pasó hace poco con la fotografía del Papa con chamarras enormes.

Y si te preguntas "dónde está la imagen de Cristiano Ronaldo como vagabundo", la dejamos a continuación: