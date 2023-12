Convierte tu smart TV en chimenea para año nuevo con Netflix

Una manera de pasar año nuevo en compañía de amigos, familia y pareja es recibir la noche en un ambiente lleno de amor y cariño de los tuyos.

Una mejor manera para pasar una noche es creando una atmósfera de unión con una chimenea, aunque no todos cuentan con una aquí te contamos cómo hacerla con tu smart TV y la plataforma de Netflix.

Este fin de año o en el momento que quieras utilizar este hack de la chimenea, es posible gracias a Netflix, ya que podrás crear un hogar único y especial con esta facilidad que ofrece la plataforma a sus usuarios, convirtiendo tu smart TV en una chimenea.

A lo largo de su existencia la plataforma de Netflix ha ofrecido diversas formas de entretenimiento en su plataforma cómo su amplio catálogo de películas, las series interactivas y en el último año se sumó al mercado de los videojuegos creando beneficios a los suscriptores que sean miembros de sus servicios.

Les comparto chimenea para que se calienten los deditos pic.twitter.com/bOnPvjvGlD — IA (@alsnig) December 26, 2023

Esta función que te contamos aquí en Imagen del Golfo acerca de la chimenea de Netflix, ha pasado muchas veces desapercibida, pero es una buena opción para agregar un toque cálido a tu hogar con tan solo unos cuantos clics.

¿Qué hacer para obtener la chimenea en Netflix?

Solo deberás ingresar a tu buscador dentro de la aplicación de streaming y escribir: Chimenea" esto desplegará varias opciones para convertir tu pantalla en una chimenea animada, y no solo te ofrece la imagen sino completa la ilusión con sonidos de fuego al mostrar la leña arder.

Solo deberás reproducir el título, y ¡listo! tendrás una chimenea en tu hogar sin invertir los muchos pesos para adquirir una, además la plataforma ofrece no solo la tradicional chimenea, si no que te ofrece una recreación inspirada en la popular serie "The Witcher".

¿Qué opinas?