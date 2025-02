Canciones para llorar a gusto si estás solo el 14 de febrero

Llegó el 14 de febrero; en el también llamado Día del amor y la amistad no todas las personas tienen alguien con quien compartir esta celebración por diversos motivos.

Una de las maneras en que muchos decidimos pasar este día es tristeando con alguna canción que nos recuerde a alguien especial o un momento inolvidable; en ese sentido, tenemos una lista de las canciones infaltables en una playlist para llorar a gusto este 14 de febrero.

Las canciones infaltables para llorar en 14 de febrero

Sabemos que en gustos se rompen géneros y hasta la canción más alegre del mundo podría hacer llorar a alguien este Día de San Valentín. En nuestro caso decidimos buscar temas tanto en inglés como en español, siendo los más solicitados por el club de los corazones solitarios los siguientes:

Fix You – Coldplay

Someone Like You – Adele

All I Want – Kodaline

When I Was Your Man – Bruno Mars

Everybody Hurts - R.E.M.

Nothing Compares 2 U - Sinéad O´Connor

The Night We Met – Lord Huron

Wish You Were Here – Pink Floyd

I Miss You – Blink-182

Creep – Radiohead

Te Vi Venir – Sin Bandera

Eres – Café Tacvba

Amor Eterno – Rocío Dúrcal

Me Voy – Julieta Venegas

Se Me Olvidó Otra Vez - Juan Gabriel

Aunque no sea conmigo - Enrique Bunbury

Si No Te Hubieras Ido - Marco Antonio Solís

Mi vida eres tú – Los Temerarios

Eterna Soledad – Enanitos Verdes

Las mil y una noches – Flans

Como te dijimos antes, en gustos se rompen géneros. Desde baladas románticas, guitarras eléctricas, música de orquesta y otras más populares; cada quien decide con qué acompañar este día que para muchos es de reflexión en torno a su vida amorosa.

Eso sí, todos estos temas pueden ayudarnos a encausar ese pequeño sentimiento de tristeza a situaciones o actividades mucho más agradables como salir a caminar para despejar nuestra mente.

Al final, el 14 de febrero también pasará y todo el romanticismo que hoy ronda en el aire volverá a ser guardado en el cajón hasta el próximo año. ¿Cuáles son tus canciones preferidas para esos momentos de tristeza y soledad?