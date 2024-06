Bodega Aurrerá: Esta familia se hace VIRAL por hacer despensa con mil pesos ¿Qué compró?

En medio de la inflación que afecta a la economía mexicana, una familia llevó a cabo un experimento que rápidamente se volvió viral y generó opiniones divididas en redes sociales: hacer la despensa con sólo mil pesos.

La madre de familia filmó y compartió un video en el que mostraba cómo realiza su despensa en una tienda Bodega Aurrerá, optando por productos de marcas económicas como Nutrileche y Great Value.

En su cuenta de TikTok, la usuaria expresó su intención de demostrar que es posible realizar una despensa básica sin gastar más de mil pesos. Entre los productos seleccionados estaban aceite, cereal, frijol, arroz, latas de atún y sardina, detergente, jitomate, papa, pollo y Nutrileche, un producto lácteo que generó particular controversia.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha señalado que Nutrileche no es leche real, lo que llevó a muchos usuarios a criticar la elección de este producto, cuestionando su valor nutricional. La discusión sobre la calidad de los alimentos comprados con un presupuesto limitado se convirtió en el punto central del debate en redes sociales.

Los comentarios en plataformas como TikTok y Twitter reflejaron la preocupación de los usuarios, especialmente por el bienestar del bebé de la familia. "Yo siempre aspiro a que mis hijos beban leche real, no la imitación de Nutrileche," comentó un usuario, mientras que otros señalaron que algunos de los alimentos comprados estaban caducados.

A pesar de las críticas, algunos defendieron la iniciativa, argumentando que muchas personas no tienen otra opción debido a la situación económica. Recordaron que algunos productos económicos han sido evaluados favorablemente por Profeco, como el arroz tipo Morelos de la marca Great Value, calificado como "muy bueno".

El listado completo de los productos adquiridos por la familia con los mil pesos, que en total sumó mil 10 pesos, incluyó:

El experimento de la familia no solo suscitó críticas, sino también una oleada de memes y reacciones satíricas en redes sociales, reflejando el impacto de la economía en la vida cotidiana.

Que raro, aquí en Twiter me dicen que con $1000 pesos no alcanza para nada, q con eso comes 1 día nadamas



Ah es que les da vergüenza ir Bodega Aurrera o a Mi tienda. pic.twitter.com/YsgTWX84ud