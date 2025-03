Los Carnalitos Jonás; así anuncian el concierto de los Jonas Brothers en la Feria de las Fresas Irapuato 2025 (+Video)

Desde el día 14 de marzo en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, se lleva a cabo la tradicional Feria de las Fresas en su edición 2025; gastronomía, actividades culturales y una atmósfera familiar son algunas de las características de este gran evento.

Y uno de los aspectos por los que suele destacar la Feria de las Fresas Irapuato es la cartelera artística, que este año estará compuesta por cantantes y grupos de primer nivel tanto en el palenque como en el Teatro del Pueblo, foro que es gratuito para las y los visitantes.

Este 2025, además de grupos nacionales como Los Aguilar y Panteón Rococó, la Feria de las Fresas Irapuato contó el pasado 18 de marzo con la presentación de Keane, mientras que para el cierre estarán los Jonas Brothers, cuyo concierto ha sido anunciado de una forma muy original.

Los Carnalitos Jonás en Irapuato

Mediante un video en redes sociales, la Feria de las Fresas Irapuato 2025 anunció que será el día 30 de marzo cuando los Jonas Brothers se presenten en el Teatro del Pueblo, en un concierto que será gratuito para todos los asistentes.

Pero no fue un video cualquiera; los publicistas de esta festividad se pusieron creativos y anunciaron la presentación de ´Los Carnalitos Jonás´ al más puro estilo sonidero.

´¡Sí! Así como los viste en Disney Channel, los Carnalitos Jonás llegan a la Feria de las Fresas 2025; ¿ya están todos listos?´, puede leerse es una publicación hecha en Facebook.

Y eso no es todo; el video que la acompaña está en otro nivel; con una música cumbianchera y una voz profunda que seguramente reconocerás, se nos dice que veremos a ´los únicos hermanos que sí tienen al mismo papá´.

"Zapatéale duro y macizo con Nicolás, el Kevin y el Juanito", se escucha en este promocional que ha dejado a más de uno con el ojo cuadrado.

Si eres fan de los Jonas Brothers, seguramente no perderás la oportunidad de darte una escapada este 30 de marzo y disfrutar de rolones como ´Mírame a los ojos´ (When you Look me in the Eyes), ´Solo humano´ (Only Human) y ´Te me vas y no me ames´ (Leave Before you Love me).

SI aún no has visto el curioso promocional de los Carnalitos Jonás, lo dejamos a continuación: