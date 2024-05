¡Ángel de 4 patas! Perrito cuida a bebé que se escapó de casa en Argentina (+Video)

¿Recuerdas la caricatura de Botones y Mandy? Donde un valiente perro protegía por todos los medios posibles a una bebé que se metía, sin querer, en una gran cantidad de problemas y situaciones peligrosas.

Y qué dirías si te contamos que algo similar ocurrió hace poco en una provincia de Argentina, y que además hay un video para probarlo. Sigue leyendo para que sepas toda la historia.

Perrito cuida a bebé que se escapó de casa en Argentina

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 14 de mayo en la comunidad de Villa La Lonja, en Córdoba, donde policías que realizaban un recorrido por la zona notaron algo inusual en un camino.

Se trataba de un bebé, el cual apareció gateando sin compañía en la calle alrededor de las cuatro de la madrugada, tiempo local; en las imágenes que han sido compartidas por la policía puede verse a un pequeño perro caminando a su lado.

Los ladridos del animal habrían alertado a los policías, quienes descendieron de la patrulla y arroparon rápidamente al infante, pues las temperaturas en ese lugar son bastante frías.

El perrito no se apartó del bebé ni por un segundo, ladrando a los oficiales como si tratara de evitar que el pequeño recibiera algún tipo de daño.

Y no era para menos. La zona donde recogieron al infante, en el cruce las calles Manuel Astrada y Río Negro, estaba muy alejada de las viviendas, lo que consta en la grabación de seguridad que acompañó en todo momento a los oficiales en esta inusual experiencia.

Fue entonces que los uniformados trataron de contactar a alguno de los vecinos, quienes salieron al escuchar el alboroto provocado por el perro y por los policías.

Fueron los mismos residentes de la zona quienes dieron con la madre del niño, una mujer de 24 años que dijo no saber cómo el menor de edad logró salir de su casa y alejarse varios metros, al parecer en un momento en que ella se quedó dormida.

Agregaron que el bebé no se veía en mal estado y su temperatura corporal no era baja, lo que hacía pensar que no tenía mucho rato de estar en la calle.

Según medios locales, la mujer dijo que el perro que acompañaba al niño, que es la mascota de la casa, suele abrir la puerta para salirse, por lo que ella deduce que el bebé habría despertado, se deslizó de la cama y, sorprendentemente, acompañó al perro en su aventura nocturna.

¿Un simple descuido o irresponsabilidad de la madre?