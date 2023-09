Desde Zongolica, llevarán a Xalapa queja por falta de maestros

Pobladores de la comunidad de Chicomapa Primero, que amenazaban con bloquear la carretera federal Zongolica-Orizaba este viernes en demanda de un maestro para la escuela primaria indígena 5 de Mayo, informaron que una comisión fue citada para el próximo miércoles en Xalapa.

El señor Liborio Panzo indicó que en la primaria se contaba con tres profesores, de los cuales cada uno atendía dos grados.

Sin embargo, en algún momento dejó de ir uno y ahora ya tampoco va otra docente porque pidió su cambio a la zona de Orizaba y se lo dieron, por lo que sólo queda uno "que no se da abasto" para atender a todos.

"Ella salió desde hace dos semanas y según nos había dicho la delegada (de la SEV) que no se iba a ir hasta que llegara su remplazo pero no ha llegado, por eso nos molestó que la delegada nos dice una cosa y al rato dice otra cosa", apuntó.

Alumnos de la sierra de Zongolica, sin clases

El poblador indicó que esa maestra daba clases a los alumnos de cuarto, quinto y sexto y realmente les hacen falta dos maestros, pero por lo menos esperan que les llegue uno para atender a los niños.

Mencionó que saben que no es la única escuela a la que le hacen falta docentes, entonces lo que quieren es saber qué está pasando; "qué le hacen al recurso que está destinado para la educación, que no hay nada en la sierra".

Comentó que no es la única necesidad que tienen como pobladores serranos, pues tampoco hay buena atención en los hospitales, hay falta de medicamentos, entre otras cosas.

"No lo vamos a dejar esto hasta que no tengamos maestro, porque de hecho los alumnos de cuarto, quinto y sexto no tienen clases, están en sus casas", indicó el señor Panzo.

Lamentó que hayan tenido que recurrir a la movilización para que las autoridades los tomen en cuenta, en vez de atender las solicitudes que se les hacen mediante oficios y diálogo.