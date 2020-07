Zairick reclama falta de protección para personal de Salud en Veracruz

El empresario orizabeño Alejandro Zairick Morante, lamentó que el Gobierno no esté llevando a cabo acciones contundentes de prevención para los trabajadores del sector salud, ya que a la fecha ya se registran 18 fallecimientos en la delegación Veracruz Sur del IMSS y el fin de semana murieron dos más de la Jurisdicción Sanitaria 6 de Córdoba.

"Los doctores y las enfermeras estan perdiendo la vida y han estado demandando insumos. Es realmente inconcebible que nuestras autoridades de salud no hayan visto primero por blindar la casa, por darle lo mínimo necesario como son: cubrebocas, caretas, guantes, batas y todo el equipo que sabemos que protege de este terrible virus que estamos viviendo toda la humanidad", dijo.

Señaló que las autoridades no han mostrado ni siquiera interés o humanidad para apoyar fuertemente a los trabajadores del sector salud, quienes ahora son el primer frente de batalla que tiene México., "Y merecen todo nuestro respeto y reconocimiento por la enorme labor que están haciendo, pero es triste ver cómo un gobierno no hace lo mínimo necesario para cuidar a sus ciudadanos que se encuentran en el primer frente de batalla cómo son los médicos y enfermeras".

En otro orden de ideas, el ex Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de Veracruz, dijo que con el Tratado del Libre Comercio se tienen buenas expectativas de que podría estar ayudando a la economía de México, la cual se encuentra muy lastimada.

"Es un tema un poquito contradictorio, porque por un lado el Gobierno ataca directamente a los empresarios pareciera que busca la extinción de la clase empresarial en México, y por el otro lado bueno estamos arrancando un Tratado de Libre Comercio Tripartito; Canadá, Estados Unidos y México donde se tienen por lo menos por parte de Estados Unidos y Canadá una visión clara, un proyecto claro y un futuro muy prometedor a través de éste".

Afirmó que durante estos últimos dos o tres años, han surgido una serie de ajustes importantes, como una serie de temas contradictorios para los mexicanos principalmente.

"Estás como gobierno apoyando el Libre Comercio en los negocios internacionales y de repente te topas con que no hay apoyos para los empresarios, hacienda está haciendo una cacería de brujas de empresas para ver qué puede sacar de ellas y eso apunta a la desaparición de muchas, muchísimas más empresas que ya han desaparecido por esto".

Recordó que en la ciudad de Orizaba y la región se han perdido miles de empleos por el cierre de los establecimientos comerciales, debido a que no hay apoyos del Gobierno, como también por temas de la propia Contingencia Sanitaria del Covid-19.

"Lamentablemente ha sido un impacto durísimo para todos los empresarios del país, muy pocos sectores se salvan, el sector salud definitivamente se ve beneficiado por este tipo de pandemias me refiero al tema económico pero la gran mayoría, la inmensa mayoría de negocios sí nos hemos visto muy afectados, hemos tenido que cambiar estrategias, optimizar recursos al interior de las empresas y cuidar a nuestros empleados que son nuestro valor más importante dentro de la empresa".

Zairick Morante aseguró que a dos años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de México, ni siquiera sus promesas de campaña las ha cumplido.

"El prometió disminuir el 50 por ciento la delincuencia y la delincuencia subió cerca de un 50- 60 por ciento, su Gobierno prometió el apoyo a los más necesitados no está llegando ese apoyo a los más necesitados, cerro guarderías, no hay medicinas en los hospitales, no hay médicos, no hay enfermeras, los programas de cáncer en niños y mujeres también han sido muy mermados por esta administración, entonces yo no sé dónde están sus promesas de campaña".