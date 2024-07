Yunes Márquez se dice víctima, pero evade responder sobre sus supuestos males de salud

El senador electo, Miguel Ángel Yunes Márquez, confirmó que enfrenta una orden de aprehensión por la presunta comisión de tres delitos que son fraude procesal, uso de documento falso y falsedad ante la autoridad.

A través de un comunicado, explicó que este jueves, el juez Héctor Lozada decidió suspender la audiencia a sus espaldas, cuando tuvo que ir a que le administrarán un analgésico después de más de seis horas de audiencia.

"Lo hizo para poder dictarme orden de aprehensión y así poder acudir de rodillas ante sus jefes y decirles: 'deber cumplido, ya lo hice, ahora quiero ser magistrado'. ¡Qué poca vergüenza! No sé como podrán ver a los ojos a sus hijos y a su familia."

La orden solicitada por la Fiscalía General del Estado es por la presunta comisión de tres delitos que son fraude procesal, uso de documento falso y falsedad ante la autoridad.

La petición de la Fiscalía fue respaldada por más de 40 datos de prueba, conforme a los cuales se comprobó que el panista mintió tanto sobre su estado de salud, así como sobre su ubicación real.

Además existen dictámenes periciales que confirman que lo único que padece es un síntoma de asma, y las fechas en que manifestó su ingreso a Estados Unidos no coinciden con lo informado por la Embajada de México en el país vecino.

En ese sentido, Yunes Márquez denunció que en la audiencia "fui partícipe y testigo de los abusos que se cometen y de la falta de ética, compromiso con la Ley y -diría también- falta de vergüenza de jueces locales y fiscales."

De ahí que mantendrá su defensa "con el valor y dignidad que quienes me persiguen no tienen. Eso es lo que merecen los veracruzanos, servidores públicos dignos y comprometidos con la verdad y la justicia. Se les borrará su risa burlona y sus expresiones sarcásticas, no tengan duda. Gracias de nuevo a decenas de miles de veracruzanos que me han expresado su solidaridad, no les voy a fallar."