Yunes Márquez minimiza denuncia y acusa a panista Vázquez de 'llorón' y cobarde

Miguel Ángel Yunes Márquez, senador por Veracruz, respondió a las acusaciones de Mario Vázquez, senador panista por Chihuahua, quien aseguró que procederá legalmente contra él por amenazas.

"Creo en el debate de altura, en los argumentos, en las razones. Mis intervenciones en tribuna han tratado de ajustarse a ello. Nunca he faltado al respeto a nadie. He sido más que prudente, pero han confundido prudencia con debilidad y no es así", expuso en un documento tamaño carta, sin membrete y en la que dice: "Respuesta del senador Miguel Ángel Yunes Márquez a la advertencia de que será presentada una denuncia en su contra" y que fue entregada a los periodistas.

¿Qué originó el conflicto entre los senadores? El incidente se remonta a la sesión del pasado 5 de diciembre, cuando Mario Vázquez acusó en tribuna a Yunes Márquez de haber "pactado" con Morena.

En respuesta, Yunes Márquez le habría lanzado una advertencia directa: "Te voy a romper la madre".

Estas palabras derivaron en la decisión de Vázquez de preparar una denuncia por amenazas, según informó el 10 de diciembre.

En su respuesta, Yunes Márquez desestimó la denuncia y arremetió contra el panista Vázquez, calificándolo de "llorón".

Además, el senador veracruzano aseguró que no permitirá ofensas sin consecuencias, argumentando que pidió una disculpa que no fue concedida.

"NO SOY BRONCO, SOY EDUCADO", AFIRMA YUNES MÁRQUEZ

Yunes Márquez enfatizó que no es un político que recurra a la violencia física, describiéndose como "bien educado".

Sin embargo, acusó a Mario Vázquez de ser un "cobardón" por buscar el apoyo de otros senadores en lugar de afrontar directamente las consecuencias de sus palabras.

El senador veracruzano defendió su postura, señalando que la tribuna debe ser un espacio de debate constructivo, no un lugar para insultos o agresiones.

"Le pedí que me ofreciera una disculpa por las ofensas y en lugar de hacerlo quiso burlarse. Ni a él ni a nadie se lo permito. El que agrede debe asumir las consecuencias de la agresión", ", afirmó.

ESCALADA DE ACUSACIONES Y ADVERTENCIAS

Yunes Márquez cerró su mensaje con una advertencia: " A los argumentos responderé con argumentos...a las ofensas responderé como se debe responder, que nadie tenga duda".

Aunque evitó precisar qué acciones tomará, dejó claro que no retrocederá ante las críticas o denuncias en su contra.

Por su parte, Mario Vázquez ha señalado que su equipo jurídico está avanzado en la preparación de la denuncia, en la que se argumenta que las declaraciones de Yunes Márquez constituyen un delito.