Yunes Márquez advierte que no asistirá a las audiencias; reafirma estado de salud

El senador electo Miguel Ángel Yunes Márquez advirtió que no asistirá a las audiencias a las que sea citado por un Juez de Control, aduciendo que está incapacitado en su salud, sin embargo, los estudios médicos que él mismo presentó no respaldan su dicho.

De acuerdo con la carta que él mismo, envió al Juez de Control, Oscar Luis Lozada Hernández, menciona que en el corto plazo no podrá asistir a las audiencias por cuestiones de salud.

"En virtud de encontrarme en esas condiciones de salud y por tanto al no poder acudir por incapacidad, es por ello que solicito a usted de manera atenta y respetuosa fije una nueva fecha de audiencia, considerando que mi rehabilitación puede prolongarse por al menos seis semanas y que incluso es muy probable que vuelva a ser sometido a una intervención quirúrgica", refirió.

Sin embargo, los resultados de la resonancia magnética que se le practicó establecen que no hay ninguna anormalidad o parámetros fuera de los estándares.

De igual manera, en la carta enviada por Miguel Ángel Yunes Márquez, así como la valoración hecha por la directora del hospital y los resultados de la resonancia no respaldan su dicho, de extender por 6 semanas su incapacidad, ni tampoco de ser sometido a una nueva cirugía.

El senador electo intenta justificar su inasistencia a las audiencias a las que ha sido requerido para ser imputado en libertad, que tiene mucho dolor en cuello y brazos, y que hace años fue sometido a una cirugía.

El plazo que solicita de 6 semanas para no acudir a comparecer, le darían tiempo suficiente para poder rendir protesta al cargo de senador y con ello, tener fuero, y ya su audiencia no sería obligada o en caso de hacerlo, no podría ser acreedor a una medida precautoria de prisión preventiva.