Yunes Linares organizó campaña sucia contra AMLO; Franco en el complot: Eva Cadena

La ex diputada local y ex morenista Eva Cadena aseguró que fue el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares quien organizó todo un montaje, en el que ella se vio involucrada, para hacer creer que el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador recibía aportaciones fuera de la ley para su campaña.

Mediante un escrito, presuntamente firmado y realizado por Eva Cadena, narra como por instrucciones del entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, la señora Claudia Iliana López Benítez, quien fungía como coordinadora de delegaciones regionales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) –Enrique Pérez Rodríguez era titular de la dependencia– fue quien operó la "cobarde trampa" que, aseguró, le tendieron por medio de unos videos manipulados para hacer aparecer que recibía 500 mil pesos para aportarlos a la campaña presidencial en la que resultó electo Andrés Manuel López Obrador".

De acuerdo con el relato escrito por la ex legisladora, devolvió ese dinero en una segunda reunión con Claudia Iliana, luego de aquella primera reunión en Hotel Terranova de Coatzacoalcos cuando comenzaron a videograbarla.

"La volví a ver unos días después de la visita de López Obrador. Ahí volvieron a comunicarse para preguntarme si había entregado el dinero. Les dije que necesitaba verlos y nos reunimos en el Hotel Marriot. Ahí se le regresó todo el dinero a Claudia Iliana y volvieron a grabarme, por ello es que tienen varias grabaciones que luego se comprobaron fueron editadas", refirió.

En medio del actual proceso electoral, comentó que ante la revictimización que hacen hoy de su persona la alianza PRI, PAN, PRD y el candidato suplente al Senado, Miguel Ángel Yunes Linares durante sus conferencias tituladas El Plan C de Morena, en las que la exhibe y desacredita por los intereses políticos en esta campaña presidencial y estatal, decidió dar a conocer esta información.

"Lo hago para aclarar totalmente la identidad de los que me pusieron aquella trampa, así como el nombre verdadero de los que en una clara asociación delictuosa planearon y realizaron ese montaje realizado en el 2017", añadió.

Recordó que en ese año fue acusada de un delito que no cometió y que, tras ser investigada por la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), la exoneraron, pero fue objeto de una persecución, linchamiento mediático, juicios políticos, amenazas, y ataques directos a su familia y colaboradores.

ROGELIO FRANCO, EN EL COMPLOT CONTRA AMLO DE LA MANO DE YUNES

Y mencionó que cuando se publicó el segundo video, le llamó al entonces secretario de Gobierno Rogelio Franco para pedirle que pararan el linchamiento.