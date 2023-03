Obispo de la Diócesis de Papantla ordena a sacerdote en Misantla

Este jueves en el interior de la parroquia central de Nuestra Señora de la Asunción de esta ciudad de Misantla, se llevó a cabo la celebración eucarística de ordenación sacerdotal de José Miguel Rosas Chávez, de manos del obispo de la Diócesis de Papantla, Monseñor don José trinidad Zapata Ortiz.

Congregados en el recinto religioso también el obispo emérito monseñor Lorenzo Cárdenas Aregullin, párrocos de la Diócesis, seminaristas y religiosas, se da inicio la solemnidad del rito según el canon católico para que José Miguel trascendiera de diácono a presbítero, previo a esta ceremonia, José Trinidad Zapata Ortiz dijo que Misantla es el municipio de la Diócesis de Papantla con más vocaciones sacerdotales.

"Nos da mucho gusto que sea en este lugar en el que como ustedes saben han surgido muchas vocaciones en esta zona y es bueno para que se haga una ordenación y al mismo tiempo sirve de una promoción vocacional que para otros al ver la ordenación digan, ´yo también quisiera ser sacerdote´, Misantla es el que tiene más vocaciones".

Iniciando el protocolo antes de tomar el presbiterato, José Miguel Rosas Chávez se comprometió frente a la asamblea reunida a trabajar en la evangelización, caminado de la mano de cristo para las acciones eclesiásticas, con la imposición de manos por los diferentes curas el obispo llevó a cabo la presentación de manera formal del nuevo sacerdote.

Ya no hay muchos seminaristas

Es de anotar que a la fecha en el seminario menor de Papantla se cuenta con 14 seminaristas y en el seminario mayor ubicado en la ciudad de Teziutlán, Puebla se cuenta con 35 seminaristas, "significa que no hay muchos, pero es un número relativamente bueno dadas las circunstancias y en estos tiempos que no hay tantas vocaciones, significa que no estamos tan mal", dijo el obispo.