Y sin armamento; solo 8 policías cuidan Jamapa desde hace 4 años

Tras 4 años de no contar con una Policía Municipal armada, el alcalde de Jamapa, Víctor Morales Castro afirmó que continúa esperando ser recibido por las autoridades estatales, pues dijo que, para el municipio, cómo cualquier otro del estado, es un tema de suma importancia.

"Todavía tenemos pendiente con el gobierno del estado el tema de la policía. En el caso específico de Jamapa a 4 años ya no tener la recuperación de las armas me encuentro insistiendo en que el secretario de Seguridad Pública y de Gobernación me reciban", dijo.

Morales Castro indicó que pese a que el tema está detenido, no quitará el dedo del renglón e insistirá a las autoridades, pues al momento Jamapa cuenta únicamente con 8 policías que están desarmados.

"Tenemos 8 elementos de la Policía Preventiva y aunque no tienen armas si realizan rondines y cuando es necesario también realizan detenciones, pero vamos a seguir insistiendo para poder atender el tema con las autoridades estatales."

El alcalde de Jamapa agradeció que en vista de los pocos elementos con los que cuentan, la Guardia Nacional, Marina y el Ejército realizan el resguardo del municipio e incluso lograron desarticular a una banda delincuencial que operaba en la zona.

Finalmente, Víctor Morales Castro, alcalde de Jamapa dio a conocer que hasta hace unos meses el delito que se había disparado en el municipio era el secuestro, afortunadamente lograron frenarlo. Ahora de enfrentan al tráfico de drogas, robos y maltrato a la mujer y a los menores.