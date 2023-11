Volverán a investigar presunta violencia de género cometida por Cisneros: OPLE

El consejero del Organismo Público Local Electoral, Fernado García Ramos minimizó la resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ordena al OPLE volver a investigar el presunto caso de violencia en razón de género cometido por el ex secretario de Gobierno, Eric Cisneros en contra de la diputada local Ruth Callejas.

Aunque los magistrados resolvieron, echar abajo la resolución del Tribunal Electoral de Veracruz, en la cual concluía que el OPLE no encontró elementos para sancionar al ex funcionario estatal, el consejero cuestionó tal decisión.

Y es que en la resolución de la Sala Regional, se consideró que el OPLE no fue exhaustivo en investigar y hacer las diligencias correspondiente, a lo que el consejero Fernando García Ramos dijo respetar la postura y criterio de los magistrados, pero insistió en no compartir tal forma de pensar.

Se perfila exoneración de Eric Cisneros

Aunque no han sido notificados de manera formal por parte de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde ahora insinuó que el resultado será el mismo de eximir de toda responsabilidad al ex secretario de Gobierno Eric Cisneros.

Señaló que una vez que conozcan los alcances de la resolución será atendida, pero adelantó que solamente citarán a declarar a otras diputadas locales y con eso será atendida por completo.

"Estamos a la espera de ver cuál es el efecto de la sentencia, que no, nos ha sido notificada oficialmente", agregó.

Reiteró que se trata de un punto de vista que él respeta, pero insistió que cuando se hagan las diligencias faltantes que corresponden, como son llamar a todas las diputadas a dar su declaración, con eso bastará para subsanar el proceso.

Sin embargo, no dijo, si esto podría variar o no, la posibilidad de sancionar al ex funcionario estatal Eric Cisneros, aunque insinuó que todo podría quedar igual.