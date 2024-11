Vivir con el narco; libro que busca retratar la realidad del crimen en México

Con crónicas que hablan de la experiencia que han tenido ciudadanos con el narco, el escritor y periodista Manu Ureste busca retratar la situación que se vive desde hace algunos años en diversos puntos del país y que lamentablemente sigue vigente.

"Este libro, mínimo, viéndome a lo mejor muy precavido, van a pasar por lo menos diez años y va a seguir siendo súper actual, van a seguir siendo las historias muy parecidas, por desgracia", expresó.

Ureste destacó que no se trata de un libro sobre el narco per se, que trate de sicarios o cárteles de la droga, sino que es un grito de rabia y de dolor de las víctimas, ya sea madres buscadoras, jóvenes reclutados por el crimen organizado o migrantes que han sido violentados.

También, abundó, es un grito en contra de la apatía que a veces ya tiene la gente que está "adormecida" ante tanta violencia, pues una masacre tapa a otra y ya hay un endurecimiento en contra de la violencia que afecta a todos, no siempre como víctimas.

Y es que quién no conoce a alguien o tiene un familiar que ha sido afectado por el "cobro de piso", dijo el escritor, o que ya no viaja por las carreteras a ciertas horas para no toparse con retenes del crimen organizado.

¿De qué trata Vivir con el narco?

Mencionó que ´Vivir con el narco´ está compuesto de crónicas que abarcan cinco años de su trabajo como periodista en Animal Político que van desde el 2012 al 2024, y que abarcan vivencias en gran parte de la geografía mexicana.

"Es un compendio de voces, es un cuadro de la violencia que vive el país", expresó el escritor.

Entre las crónicas está la de "La casa de los martirios", un narco rancho en la zona de Río Blanco en donde se encontraron al menos 15 fosas y las madres del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba son las que protagonizan esa historia.

"Vivir con el narco" salió a la luz bajo el sello de Grijalva y puede ser adquirido en librerías y a través de Amazon y Mercado Libre; también en Sanborns y en digital así como en formato de audio libro.

El libro fue presentado la tarde del sábado 9 de noviembre en una de las salas del Centro Orizaba de Conferencias (Coco), en donde se contó con la presencia de las integrantes del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, encabezadas por Araceli Salcedo Jiménez.