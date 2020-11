Visitantes al parque Pico de Orizaba desacatan medidas

Tras la recienta reapertura del Parque Nacional Pico de Orizaba, el pasado 8 de noviembre, son al menos 60 personas las que han subido pasando por este municipio de Atzitzintla sin que algunas estén cumpliendo con las indicaciones que dieron las autoridades federales para registrarse, reconoció Manuel Barojas Vargas, director de Protección Civil de este lugar.

Recordó que esta área fue reabierta al público el pasado 8 del presente mes por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), que para ello dio a conocer una serie de normas.

De acuerdo con esa lista, el aforo de visitantes está determinado por la capacidad de carga, que será regulado por guardapartes, personal de la Conanp y autoridades competentes y éste estará en función del semáforo epidemiológico, por lo que de estar en naranja el aforo permitido será de un 30 por ciento; amarillo, 50 por ciento, y verde, de 80 a 100 por ciento.

Asimismo, los grupos organizados, deportistas y alpinistas, deben consultar el semáforo y acatar las restricciones y recomendaciones que haya en cada municipio de acceso al Parque Nacional, como sería el caso de Atzitzintla.

Sin embargo, el director de PC de Atzitzintla consideró que esto no se está cumpliendo.

"No se regula, ya que aunque están enterados de que deben registrarse, no lo hacen. Conanp les da un brazalete en el filtro que está en el Valle del Encuentro, aún así, muchos no lo hacen", indicó.

Barojas Vargas agregó que desde que se dio la reapertura del Parque Nacional por este municipio han pasado al menos 60 personas, de acuerdo con la cantidad de vehículos que se han visto pasar, y eso únicamente cuando los logran ver.