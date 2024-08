Violencia política de género podría aumentar de cara a elección local: OPLE Veracruz

Ante el próximo proceso electoral donde se renovarán las 212 alcaldías en Veracruz, no se descarta que aumente el número de quejas por violencia política en razón de género a comparación de este proceso, donde se registraron 25.

La consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Marisol Delgadillo Morales, destacó que en el proceso anterior el número fue menor, en el que se avecina, derivado de la movilidad y cantidad de cargos en disputa, a nivel municipal es mayor.

"Porque es como más movimiento. Insisto, hay más movilidad en los procesos municipales electorales porque hay una mayor cercanía con la gente. Hay también un mayor número de cargos a elegir y renovar para lo que es la integración de cada ayuntamiento en los municipios", refirió.

Por otra parte, la consejera presidenta del OPLE dijo que se trabaja en las quejas por violencia política en razón de género, toda vez que no solo se presentan casos durante el proceso electoral, ya que en cualquier momento se pueden configurar.

"No traigo ahorita la cifra exacta, pero la realidad es que no fueron tantas como el proceso electoral anterior. 25 fue la última (cifra) que yo me quedé, hasta ahí nos quedamos".

Finalmente, recordó que el OPLE es quien integra el expediente que se turna al Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), en donde se definen y determinan.