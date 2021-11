Villas Pico, aventura en la montaña de Orizaba

Si bien es cierto, al analizar los límites del famoso Citlatépetl (como también se le conoce), se observa que tiene mayor parte de su extensión en el vecino estado, siempre se le ha conocido y re-conocido geográficamente como parte de Orizaba, Veracruz. En fin, no entraremos más en detalles porque finalmente resultó que es de ambos estados, de nuestro lado Pico de Orizaba y de su lado, Monte de la Estrella.

Antes que nos pidieran pasaporte, tomamos nuestras mochilas y nos dirigimos al municipio de Mariano Escobedo, para llegar a La Perla en el Estado de Veracruz. De ahí subimos entre curvas y algo de neblina, en un recorrido tranquilo y seguro (segunda y tercera para los que manejan estándar), avanzamos con la zozobra y la emoción de dirigirnos a un rumbo desconocido. Lo ideal es irse temprano, tipo 6:00 o 7:00 AM para regresar igual, y así no les toque neblina, contrario a nosotros, que nos fuimos algo tarde (lo siento, era la primera vez).

A la mitad del impresionante volcán, a 3400 metros sobre el nivel del mar, de inmediato tienes la oportunidad de admirar la belleza de las altas montañas y justo ahí están las Villas Pico. Puedes rentar villas individuales, en pareja o familiares, visita www.villaspico.com para cotizar y conocer más de la experiencia de este hospedaje que tiene como marco la belleza natural de nuestro estado.

Luego del trayecto lo primero que recomiendo es disfrutar de los deliciosos platillos que se ofrecen en el lugar, en esta ocasión degustamos un rico bufet a base de sopa del día, carnes asadas, frijoles de olla, cebollitas y garnachas, sin dejar de tomar un calientito champurrado. Ya satisfechos, comenzaron las selfies para las redes sociales, teniendo como escenario el bosque, las cabañas y hasta caballos que rentan por hora.

Nuestro plan solo fue caminar hasta el famoso Puente Tibetano, un recorrido breve pero agitado para los que no estamos acostumbrados a las alturas, nada que no pudiéramos lograr. Al final el esfuerzo valió la pena, ya que es sin duda es una experiencia que te permite vivir a plenitud el contacto con la naturaleza... una cascada a lo lejos se dejó escuchar y nos dejamos llevar por la curiosidad, pero no pudimos avanzar más porque para acceder al lugar se necesita de protección y seguridad. Para la caminata que realizamos sólo se necesita ropa cómoda, tenis y mochila. Con esto estás listo para disfrutar de la aventura.

En el trayecto tuvimos la fortuna de platicar con Carlos Daniel Hernández, un senderista y ahora nuestro amigo, que lleva 4 años en estas experiencias. Nos compartió que cada Diciembre se lleva a cabo el Ultra Sky Pico de Orizaba con distancias de 50, 100 y 160 KM, es un recorrido por todos los senderos de las altas montañas, hasta el volcán Pico de Orizaba. Te recomiendo visitar la página en Facebook Desafío Turismo de Aventura para más detalles.

Carlos nos recomendó si llegamos ir a acampar, llevar ropa térmica, bolsa de dormir y tienda de campaña. Para los expertos que se proponen escalar a la cima, nos dijo es indispensable su equipo profesional como piolet (es un bastón con varias funciones para la nieve), ropa térmica, crampones (son suelas con púas que se colocan en las botas) y desde luego, un guía personal. La nieve la podemos encontrar a 4000 metros sobre el nivel del mar, entre los meses de Noviembre a Febrero, así que nos daremos otra escapada muy pronto para vivir esa experiencia. En esta aventura solo sacamos del armario la ropa térmica (estuvimos a 10° C), que para un jarocho es casi estar en el Polo Norte.

Algo importante es que también se puede llegar a las Villas Pico por Arzizintla, Paso Carretas, Loma Grande entre otras comunidades por el Estado de Puebla.

Al caer la tarde, bajamos por el mismo camino, pero ya con la calma de transitar una carretera ya conocida, sin baches, con el saludo desde sus ventanas de gente bonita de la región quienes te reciben siempre con una transparente sonrisa.