Vicente Aguilar Castillo niega ser cacique de Alto Lucero

El diputado local de Alto Lucero, Luis Vicente Aguilar Castillo negó que pretenda "heredar" el cargo a su esposa, tal y como lo expusieron jóvenes de MORENA en una rueda de prensa, pues recordó que las candidaturas se otorgarán por encuesta y aún no se sabe si se irá en coalición o sólo cada partido.

"Todo el mundo tiene derecho de participar, todavía no son los tiempos, cada partido va a sacar su convocatoria, se va a analizar si se va en coalición, si se va solos, lo más seguro, creemos es que se va en coalición y cualquier ciudadano con partido o sin partido puede registrarse", expresó.

En ese sentido, calificó de "inmadurez política" las declaraciones de Jesús Vázquez Castillo, integrante de "Jóvenes de Morena" de Alto Lucero, quien además lo acusó de ser un cacique.

"Es un joven, yo creo que es un poco de inmadurez política, lo conozco desde hace mucho tiempo, son jóvenes y ha estado atacándome, pero no pasa nada", advirtió.

Explicó que aún no son los tiempos para buscar candidaturas, no obstante, previo que el golpeteo político incremente.

"Aquí lo que hay que resolver es que vaya el más posicionado, que gane la encuesta. Si el municipio quiere a alguien, ya sea a mi esposa; yo soy diputado, no soy alcalde, si sea mi esposa o algún conocido o no sea conocido mío, no va a ser mi decisión, va a ser decisión del pueblo mediante encuesta", reiteró.