Veracruzanos en Perú: este día podrían ser trasladados a México

Mexicanos varados en Perú podrían ser trasladados este día a México, entre ellos un grupo de veracruzanos, así lo dio a conocer el Carlos Escalante, director de Atención a Migrantes del estado de Veracruz.

Informó que la noche de este viernes, se puso en contacto con la Embajada de Perú, para solicitar informes de los veracruzanos que no pudieron salir tras iniciar las decenas de protestas por la crisis política.

La Embajada informó que el grupo de mexicanos ya podrían volar de Lima, Perú a México, por lo que se prevé que lleguen este día.

"No informaban que ya se habían abierto el aeropuerto de Cusco (Perú), y podían ir en camino hacia Lima, ya podía ir a Lima todos los mexicanos, entre ellos nuestros veracruzanos, podrían volar de Lima hacia México, cosa que se espera en el día de hoy"

Carlos Escalante señaló que no tienen una lista de las personas que no pudieron salir debido a que la embajada no les ha facilitado esta información.

Puntualizó que la mayor complicación ha sido el cierre de carreteras y bloqueos de aeropuertos.

"Lo que ha complicado el traslado a México, es que las carreteras están cerradas, los caminos están bloqueados, los aeropuertos están cerrados, entonces han ido abriendo poco a poco".

Destacó que la mayor complicación ha sido la falta de comida y dinero debido a la crisis por la que enfrenta Perú.