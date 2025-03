Sin calles para ellas: violencia borra marcha del 8M de veracruzanas en Papantla y Tuxpan

Las mujeres en Veracruz enfrentan la sensación de peligro. Lo viven en el transporte público, en las carreteras, en la noche que se alarga demasiado.

Ahora, también lo viven en el 8M. Colectivas feministas de Papantla y Tuxpan no realizarán marchas durante el 8 de marzo, Día de Internacional de la Mujer. Las calles este sábado en ambos municipios del norte de Veracruz estarán en silencio.

No porque falten razones para marchar, sino porque sobran razones para no hacerlo. La decisión no fue política ni logística. Fue instintiva, una cuestión de supervivencia. En Veracruz, la violencia ha conseguido lo que pocas veces logra: callar la rabia.

Desde hace cuatro años, las colectivas feministas de la región han organizado movilizaciones para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Sin embargo, este 2025, anunciaron que no lo harán. La decisión, explicaron, no responde a falta de organización o desinterés, sino al miedo, ese miedo que se instala en la rutina y dicta horarios, rutas, vestimentas.

"Hace de su conocimiento que este año no habrá marcha por motivos de seguridad de nosotras las organizadoras y sobre todo de todas las que nos siguen, inseguridad desatada en estos últimos meses"", informó el Colectivo Papanteco.

"Inseguridad desatada en estos últimos meses, es una tristeza para nosotras que nuestro Pueblo Mágico nos orille a tomar este tipo de medidas, pero nuestra principal prioridad siempre serán ustedes", señalan en un comunicado.

El colectivo Libres y Voladoras, de Papantla, lamentó la situación. Desde 2020 han caminado juntas por las calles del pueblo, sosteniendo pancartas que reclaman justicia, recordando los nombres de las que faltan. Se vieron orilladas a tomar esta decisión, expresaron.

"Es una tristeza para nosotras no poder marchar junto a ustedes este año pero ustedes siempre serán nuestra prioridad, Papantla es grande pero pequeño en justicia".

En Tuxpan, el Colectivo Aquelarre decidió lo mismo. La región se ha vuelto un campo minado: asesinatos, enfrentamientos armados, desapariciones.

No habrá marcha. No en Tuxpan. No en Papantla. No organizarán nada. Ni recorridos simbólicos, ni vigilias, ni actos públicos. No hay condiciones. No hay garantías. Lo que debería ser un día de lucha se ha convertido en una amenaza latente.

"Para las integrantes del colectiva que tienen duda. Este año no se va a llevar acabo la marcha del 8 de marzo por parte de nosotras, por como está la situación que está sucediendo actualmente en Tuxpan lo mejor sería que no se organice nada de forma presencial por cuestiones de seguridad, y para resguardar la integridad de cada una de nosotras".

El miedo es una pandemia sin vacuna. En un territorio en el que la muerte es estadística, la memoria es resistencia.

REFUGIOS DE EMERGENCIA

Mientras, el Gobierno del Estado implementa una estrategia. Más de cien tiendas Oxxo en Veracruz han sido designadas como refugios para mujeres en peligro.

Si alguien es acosada o perseguida, puede entrar a una de estas tiendas y activar una "alerta violeta".

La gobernadora Rocío Nahle explicó que el mecanismo conectará a las víctimas con el C5i, el centro de monitoreo de seguridad estatal, garantizando una respuesta inmediata.

El gobierno también anunció el programa "Veracruzana Protegida", que permitirá solicitar órdenes de protección mediante un código QR. La idea es que no sea necesario interponer una denuncia previa para recibir resguardo.