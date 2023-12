¡Veracruz tendrá rueda de la fortuna gigante! Checa en qué municipio estará

¿Una rueda de la fortuna gigante en Veracruz? ¡Así como lo lees! Al igual que en Puebla, el estado de Veracruz tendrá una monumental rueda de la fortuna, la cual podría comenzar a instalarse a partir del próximo año.

Este atractivo turístico, que servirá para atraer a más visitantes, estará ubicado en el municipio de Cosoleacaque, en la zona sur de la entidad, el cual colinda con Minatitlán y Coatzacoalcos, dos localidades petroleras que también podrían verse beneficiadas.

El anuncio fue dado por el presidente municipal de Cosoleacaque, Ponciano Vázquez Parissi, durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno el pasado miércoles. Allí, informó sobre los nuevos proyectos contemplados para la ciudad, entre ellos la rueda de la fortuna.

De acuerdo con lo expuesto por el alcalde, la rueda de la fortuna medirá 30 metros de altura y será colocada en la colonia Naranjito. Hasta el momento se desconoce cuándo comenzará su instalación, aunque se espera que sea en 2024.

¿Qué pasó con la rueda de la fortuna del puerto de Veracruz?

A principios de 2023, el anuncio de una rueda de la fortuna en la macroplaza del malecón de Veracruz causó revuelo entre todos los jarochos. La atracción mecánica iba a ser instalada en abril, durante las actividades por las vacaciones de Semana Santa.

Sin embargo, pese a que incluso ya se habían anunciado los costos y horarios, esta nunca llegó. De acuerdo con la alcaldesa Patricia Lobeira, esto se debió al ingreso de un frente frío y un evento de norte fuerte en las zonas costeras de la entidad.

Las fuertes rachas de viento, dijo, pudieron haber significado un riesgo para los usuarios de la rueda de la fortuna, por lo que se optó por no instalarla; no obstante, la funcionaria no descartó que esta pueda ser llevada al puerto en otra fecha.