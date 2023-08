Veracruz parace estado en guerra, dice Iglesia tras hallazgo de decapitado

Derivado del hallazgo una cabeza humana colgada en el Puente de las Sillas y posteriormente tres bolsas plásticas con restos humanos de una persona sobre la Autopista Orizaba- Puebla, y que ha generado conmoción entre la sociedad toda vez que, se suma a la serie de hechos violentos en el Estado de Veracruz, la Iglesia Católica confía en que las autoridades harán su trabajo y garantizarán la seguridad de los ciudadanos, ya que pareciese que estamos en un estado de guerra.

Ante el cuestionamiento de que la violencia en México y Latinoamérica comparado con la Guerra entre Ucrania y Rusia tienen el mismo efecto postraumático, el vocero de la Diócesis de Orizaba, Helkyn Enriquez Báez expresó que aunque pareciera ser que es falla de contexto porque no es lo mismo, una lógica de guerra con intereses específicos como el de esta situación geográfica citada y una lógica de violencia como la que vivimos en nuestro país y en Latinoamérica que tienen orígenes causas e interpretaciones distintas.

Refirió que es necesario reconocer que al final las víctimas es como se estuviera en un estado de guerra generando con ello, desconfianza e intranquilidad.

"Son como si estuviéramos en un estado de guerra y eso no ayuda también a tener confianza en nuestro país, en el caso de algunas inversiones, no ayuda a que las comunidades se sientan en paz, no ayuda a que los jóvenes se sientan seguros aún en sus propias comunidades, no ayuda a que vivamos en un clima de paz social como tendría que ser en un estado pacífico y democrático".

Enríquez Báez subrayó que se tiene que reflexionar sobre qué país queremos a futuro, sobre qué sociedad estamos construyendo, sobre el modo como estamos educando a las nuevas generaciones y como estamos eligiendo a quienes nos gobiernan, sobre el modo como nosotros en las escuelas estamos generando futuras generaciones que desarrollen verdaderamente a sus comunidades en un clima de paz en un clima de reconciliación, en un clima verdaderamente humano.