"Veracruz no tiene repunte de Covid 19, pero hay que vacunarse": Cuitláhuac García

El Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, rechazó la afirmación de que algunos hospitales en la entidad estén operando al máximo de su capacidad debido al aumento de casos de COVID-19.

Al ser cuestionado específicamente sobre la situación en el hospital de Plan de Arroyos, ubicado en el municipio de Atzalan, donde se indicó que la ocupación llegaba al 100 por ciento debido a enfermedades respiratorias, el mandatario aclaró que esta información no es precisa.

No obstante, reconoció que durante la temporada invernal se registra un aumento de este tipo de enfermedades.

"No, no hay saturación y recuerden que ya cuando tienes la vacuna la salvas, vas a pasarla mal como con una gripa, muy fuerte, muy dolorosa, tienes que estar en casa, tienes que tomar líquidos, cuidarte y reportarlo de inmediato al centro de salud más cercano, pero ya tenemos que incorporar esta enfermedad porque recuerden que el COVID no desaparece", AÑADIÓ.

RECOMIENDA VACUNARSE

El Gobernador instó a la población, especialmente a los adultos mayores, a que se vacunen tanto contra el COVID como contra la influenza.

"Hay vacuna a disposición de las personas adultas, de las personas que tienen padecimientos crónicos o de quien siente que puede pegarle el COVID para que asistan a los centros de salud, tenemos todos los cuadros de vacunas para aplicar".

García Jiménez advirtió que, al igual que la influenza, el COVID "llegó para quedarse", subrayando la importancia de llamar a los adultos mayores a que acudan a recibir la vacuna.

"No olviden que siempre en la época invernal las enfermedades respiratorias bronco-respiratorias se incrementan, por eso el cuidado, el prepararnos. Si tienes una gripa que te cuides, que uses lo que ya conocemos".

El Gobernador agregó que el COVID es actualmente una enfermedad que se presenta durante la época invernal, incrementándose en estos días, al igual que la influenza. En este sentido, reiteró la necesidad de estar alerta y preparados para enfrentar estas condiciones, resaltando la importancia de las medidas preventivas y la atención inmediata en caso de síntomas.