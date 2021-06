Veracruz, lejos de los primeros lugares de inseguridad: Cuitláhuac

Durante conferencia de prensa el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que en Veracruz el gobierno ya no pacta con la delincuencia lo que da como resultado que hayan descendido el número de delitos.

"Actuamos distinto a los anteriores gobiernos que pactaban con los grupos delincuenciales, con los cárteles, cerraban los ojos y tendían un manto de impunidad, no tocaban a los jefes de plaza, a unos los defendías y a otros les litigaban. Aquí no, vamos parejo y el que no lo quiera entender se enfrentará a la justicia con todo el peso de la ley".