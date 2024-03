Se acerca fin de privilegios de parientes y amigos de Gobernador de Veracruz: Duarte

El ex gobernador Javier Duarte de Ochoa señaló que el "cuitlahuismo" es un movimiento que murió hace siglos con la caída del imperio Azteca; y hoy en día los amigos, parientes y colaboradores del actual gobernador deben entender que su momento ya pasó.

Una vez más, a través de sus redes sociales Duarte de Ochoa hizo críticas y dio sus opiniones sobre el momento político que atraviesa Veracruz.

ARREMETE CONTRA AMBICIONES DE CERCANOS A CUITLÁHUAC

Y aprovechó para burlarse de los tik tok de la ex secretaria de Trabajo y Previsión Social, Dorenhy Cayetano García, donde ella presume ser "chaira".

"No existe el Cuitlahuismo, ese movimiento se murió hace siglos con la caída del imperio Azteca; y los colaboradores, parientes, amigos y parejas sentimentales del actual gobernador si no han entendido de que ya se acabó su momento y que ahora se tienen que sentar, simplemente es porque no saben nada de política", publicó en su cuenta de Threads.

El ex mandatario, quien continúa preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México resaltó que la política es de tiempos y ciclos.

En ese sentido, indicó que el tiempo de Cuitláhuac García Jiménez, así como el de Dorenhy García Cayetano ya concluyó para bien o para mal.

"Ahora vendrán otros actores quienes tendrán las responsabilidades que la nueva titular determine", agregó.