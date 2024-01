Veracruz arranca precampañas con quejas por actos anticipados de aspirantes: OPLE

El Organismo Público Local Electoral (OPLE) registra un total de 15 quejas por presuntos actos anticipados de campaña y violencia política. Marisol Delgadillo Morales, presidenta de este ente electoral, señaló que estas quejas se encuentran en proceso de análisis, sin revelar los detalles sobre los involucrados en las mismas.

"Actualmente, las quejas recibidas ascienden a 15. Son diversas, pero no puedo proporcionar más información que datos estadísticos en este momento", declaró la presidenta.

El procedimiento de revisión de estas quejas comienza con su análisis por parte de la Junta Legal del organismo, constituyendo la primera fase. Posteriormente, será el Tribunal Electoral el encargado de determinar las posibles sanciones que correspondan.

"El OPLE tiene la obligación de sustanciar la primera etapa del procedimiento y le corresponde al TEV la determinación, sí hemos tenido quejas, el último conteo es de 15 quejas, son quejas diversas", explicó.

PROCESO MINUCIOSO

La Junta Legal, además, es responsable de examinar denuncias vinculadas a la violencia política en razón de género. Delgadillo aseguró que este proceso se lleva a cabo de manera minuciosa, pero debido a su naturaleza, no se pueden brindar mayores detalles al respecto.

"Es importante recordar que los órganos sancionadores, como la Junta Legal, están establecidos por normativa para atender casos de violencia política de género y actos anticipados de campaña. El OPLE Veracruz tiene el deber de llevar a cabo la primera etapa del procedimiento, dejando la siguiente fase a cargo del Tribunal Electoral", explicó la presidenta.

En cuanto al desarrollo del proceso electoral, expresó su confianza en que transcurrirá de acuerdo con los tiempos electorales establecidos y de manera ordenada. Las precampañas darán inicio oficialmente el 2 de enero.

Tras el registro de las coaliciones, el OPLE cuenta con un plazo de 10 días para revisar exhaustivamente la documentación presentada. En caso de identificar algún error, se notificará a los partidos correspondientes, quienes tendrán un tiempo adicional para corregir dichos errores.

Además, se anticipa que las candidaturas para las diputaciones locales se otorguen hasta el mes de febrero. En consecuencia, se mantendrán atentos a los procesos internos de los partidos durante este periodo.

La etapa previa a las elecciones en Veracruz se inicia en medio de estas denuncias y con la expectativa de que se conduzca dentro del marco legal y temporal establecido, mientras se aguarda el desarrollo de las precampañas y el próximo otorgamiento de candidaturas para las diputaciones locales en los meses venideros.

¿HAY FOCOS ROJOS?

También se le preguntó sobre las declaraciones de la diputada local panista Nora Jessica Lagunes, que afirmó existen 17 municipios calificados como "focos rojos" por los índices de violencia en razón de género contra mujeres que buscan cargos de elección popular.

Sobre ello, la consejera presidenta del OPLE indicó que no sabe de dónde sacó esa información la diputada, pero que el organismo no tiene reporte de la existencia de que existan "focos rojos".

"No sé de dónde haya sacado la información o cuál sea su fuente, pero nosotros no tenemos ninguna referencia. Como tal no tenemos municipios considerados como focos rojos en ese sentido", mencionó.