Vendedores de flores de Orizaba, entre amenazas y pocas ventas

Mientras que introductores de flores que se fueron al mercado Cerritos se quejan por bajas ventas y expresan su preocupación de que su producto se eche a perder por la falta de agua, los que permanecen en el Venustiano Carranza son hostigados por personal del Ayuntamiento de Orizaba.

Acusan que son lanco de amenazas, pues les dicen que de seguir adelante con su amparo ya no tendrán lugar, además que impiden a los clientes entrar a comprar.

Venta de flores en Orizaba

Introductores que se encuentran el mercado Cerritos señalaron que las intensas lluvias del inicio de la semana provocaron que a algunos se les echaran a perder sus flores, por lo que este viernes decidieron regresar al Venustiano Carranza.

Sin embargo, los que quedan expresaron su preocupación, porque no hay llaves de donde puedan tomar agua para flores y follaje, además que no están teniendo ventas.

En uno de los mercados no hay agua; en el otro, no se permite vender cómodamente // Imagen del Golfo

"Hay unos que anoche (jueves) no vendieron nada, tenían dos o tres paquetes de rosa y allá sí se vendía más de la mitad y el poquito que quedaba entre mañana y domingo ya se acababa, pero ahorita se llevaron sus camiones allá, sí se regresaron", expuso una vendedora.

Sin embargo, expresaron su preocupación de que, si no ponen agua a sus flores, se les echarán a perder y no hay agua en el mercado Cerritos, pero de la administración no les dicen nada.

"Anoche sí se nos humedeció un poquito, pero ahorita no tenemos agua, se nos calienta", señaló otro comerciante.

Oficiales ´impiden´ la venta de flores

En el mercado Venustiano Carranza la situación no es mejor, pues a las personas que llegan con sus vehículos y se detienen para comprar algo "los corren" los elementos viales, mientras que personal de Comercio y policías impiden a los mayoristas descargar a pesar de la notificación que recibió el ayuntamiento por el juicio de amparo que iniciaron.

Incluso, el estacionamiento en el que siempre entran para descargar su material fue clausurado en represalia por haberles permitido el ingreso la noche del jueves.

"Si usted trae carro y les dice que viene a comprar flores, que va a parar su vehículo, usted va a comprobar qué les van a decir. Ayer no dejaron descargar, ayer fuimos a Cerritos pero la verdad está muy saturado, no cabíamos, aparte entraron otros nuevos", expuso una vendedora.

El sitio donde descargaban sus flores hoy permanece clausurado // Imagen del Golfo

Comentaron que sus compañeros les están diciendo que no hay agua y que no hay en dónde tirar el agua sucia; "no hay drenaje ni alcantarillas".

"El miércoles una compañera no fue a vender a Cerritos y le dijo la supervisora ´si me traes un recibo de Cerritos vienes y pasas acá (al Venustiano Carranza), pero si no traes recibo de Cerritos de que fuiste a vender, no puedes introducir aquí´.

"Así que nos están obligando a fuerza a ir a vender allá", expuso otra vendedora.

Señalaron que al meter gente nueva al mercado Cerritos ya no saben en dónde colocarlos, por lo que algunos a los que se les habían prometido cuatro metros terminaron dejándolos en tres, entonces no les cabe toda su mercancía.

Es cuando reclaman al personal de Comercio que estos dicen que ahí tienen que estar y no hay más, y si no les parece ya no los van a dejar entrar a vender.