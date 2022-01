Seis familias que acudieron a la Feria del Juguete en el ForOrizaba tuvieron una mala experiencia al adquirir un carrito de control remoto que no funcionó y del cual ya no encontraron a nadie que se hiciera responsable, pues el vendedor ya no asistió y personal del área de Comercio les informó que ellos no podían responder por esto.