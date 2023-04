Vecinos de colonia piden mayor vigilancia policial en Misantla

Vecinos de la colonia Rafael Ramírez Lavoignet en la ciudad de Misantla, están solicitando una mayor presencia policial en la zona debido a la aparición de personas sospechosas.

Los residentes temen que estos individuos puedan ingresar a sus hogares y robar, explicó Pedro Diaz Ramírez, uno de los vecinos afectados, "la colonia cuenta con múltiples entradas y salidas, lo que facilita la huida de los delincuentes".

Esperan intervención del edil

Aunque se ha notificado a la policía, los recorridos no se han llevado a cabo, "cuando vemos a personas extrañas que no son de aquí y solo andan viendo en los terrenos, les llamamos a la policía, pero no vienen", dijo Díaz Ramírez.

Los residentes esperan que el presidente municipal intervenga y ordene una mayor vigilancia para proteger su seguridad y sus bienes.

¿Le hablan a la comandancia?, "no, nos dieron un papelito donde está un numero.... 911, pero solo me preguntan cómo me llamo, donde vivo y otras cosas, pero no llegan los polis, ojalá que el presidente don Javier les diga que vengan porque hacen falta, no sea que vengan los malos y se lleven lo poquito que con esfuerzo hemos logrado", destacó.