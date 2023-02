Vecina se quedó con láminas que eran para el Centro de Salud en Jáltipan

La palapa del Centro de Salud de la colonia Primero de Mayo no cuenta con techado, debido a que la ex representante de la colonia, Marisol Mendoza Baeza, se quedó con las láminas que donó el ahora ex alcalde Miguel Bahena.

Habitantes de la colonia exigen que sean entregadas dichas láminas, pues sólo se las dieron para que las guardara y no para que se las quedara.

Indican que la donación la hizo el médico Miguel Bahena Viveros, durante su periodo de gestión como alcalde, para el techado de la palapa y de eso hay muchos testigos, incluyendo las inscritas al desaparecido programa del Oportunidades y el comité ciudadano de dicho centro.

Señalan que desde entonces han ido a ver a Marisol Mendoza pues les urgen las láminas, el problema es que ella se esconde y sus familiares dicen que no está.

Los vecinos de ese sector indican que el problema es que a falta del techado, los usuarios son atendidos a la intemperie, es decir bajo el sol o la lluvia, sólo porque esta persona se quedó con las láminas.