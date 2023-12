Ve diputado opacidad en Veracruz con fondos para desastres (+ video)

El diputado local por el distrito XXII, José Luis Tehuintle Xocua, indicó que a la fecha no se ha asignado un presupuesto para atender las afectaciones que dejaron en algunos municipios serranos las lluvias de este año, aunque tampoco se conoce cuánto se ha aplicado de lo correspondiente al 2022.

Recordó que el año pasado las lluvias provocaron diversos daños en varios municipios de la sierra de Zongolica, siendo los más fuertes en Zongolica, en donde una inundación dejó varios estropicios, y en Tequila, por lo que se anunció la aplicación de casi 120 millones de pesos.

Sin embargo, comentó, a la fecha no se ha entregado ningún informe de cuánto se ha aplicado y cuánto falta.

MUNICIPIOS, A LA DERIVA

Agregó que en este 2023 los fenómenos meteorológicos dejaron daños más fuertes en Zongolica y Tequila, pero no se ha asignado un presupuesto para atenderlos.

"Está complicado (ayudar a los ayuntamientos) porque a final de cuenta el tema es de recursos. Lo hemos manifestado ante la secretaria de Protección Civil, precisamente en la última comparecencia nosotros expusimos el tema de Zongolica, porque desde el 2022 se supone que ya había recursos", recordó.

Tehuintle Xocua apuntó que se ha informado oportunamente a Protección Civil todas las afectaciones que ha habido, pero lamentablemente no se sabe qué está pasando con el fideicomiso para desastres naturales en Veracruz, por ello se pedía una explicación a la secretaria de PC en su comparecencia de cómo está ese fideicomiso y quién autoriza.

Agregó que se entiende la parte de que no hay recursos, pero si no se explica qué es lo que está pasando los dejan atados de mano y cuando la gente reclama por qué no se les ayuda no se sabe ni qué decirles porque no hay claridad.

Comentó que se quisiera saber cuándo habrá recursos para la afectación del 2023 y se buscará tratar este tema con el gobernador.