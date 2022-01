van_49_cuerpos_recuperados_en_campo_grande;_lamentan_silencio_de_fge

Señaló que a pesar del alto número de cuerpos que han sido exhumados en esa localidad, el Gobierno del Estado nunca ha hecho mención de lo que ahí ocurre, ni la fiscal general, Verónica Hernández Giadans, se ha parado por el municipio.

Consideró que tal parece que la barbarie que se observa en la zona centro del estado y en ese lugar en particular no interesa a nadie, y no se reconoce la grave problemática en inseguridad que se tiene.

Comentó que espera que el alcalde Nahum Álvarez Pellico no niegue lo que pasa ahí, o por lo menos en el nuevo cargo debería decir algo de lo que sucede en Ixtaczoquitlán.

"Desde el Colectivo Familia de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, en conjunto con las autoridades correspondientes, seguiremos con la búsqueda y recuperación en estos sitios de exterminio", abundó.

El pasado día 10 de enero se reanudaron los trabajos de búsqueda de restos humanos en la comunidad de Campo Grande, luego de que se suspendieran en diciembre pasado por las fiestas propias de la fecha.

Desde entonces se han recuperado dos cuerpos más, con lo que se llegó a los 49 dados a conocer este jueves.

Al momento se tienen 11 cuerpos identificados, y se espera que se avance en el establecimiento de su identidad.