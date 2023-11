Vamos, de manera conjunta, a acelerar el paso en Veracruz: Manuel Huerta

Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara destacó que junto con su compañera de lucha, la coordinadora de los comités de defensa de la transformación en Veracruz, Rocío Nahle García, seguirá trabajando para "acelerar el paso".

El ex delegado de Bienestar es ahora coordinador de la defensa del federalismo en el estado de Veracruz, al resultar como el hombre mejor posicionado en la encuesta de selección de la coordinación de defensa de la transformación, realizada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

UNA AGENDA CON EL PUEBLO

Manuel Huerta Ladrón de Guevara afirmó que continuará trabajando cercano a la población, y de manera conjunta con la coordinadora Rocío Nahle García, quien tiene ahora la responsabilidad de construir con las y los ciudadanos una agenda que permita un aceleramiento de la transformación, de una manera muy autocrítica.

"Vamos de manera conjunta y de manera particular a acelerar el paso, es el momento en que nuestro pueblo tiene que expresar ese ánimo, esa alegría, ese amor a los mismos ciudadanos unos con otros. No tengo la menor duda de los resultados en Veracruz y en el país, con esa movilización de la ciudadanía, con ese proceso de unidad con el pueblo fundamentalmente".

ESTO APENAS EMPIEZA; ROCÍO SERÁ UNA DIGNA REPRESENTANTE DEL MOVIMIENTO

Recordó que la unidad principal, la esencia del Movimiento de Regeneración Nacional, es con el pueblo, "sin el pueblo no vamos a poder hacer nada, no va a haber ningún gobierno que sea capaz de resolver ninguna circunstancia de la vida pública, económica y social, si no es poniendo por delante al pueblo".

Manuel Huerta Ladrón de Guevara acentuó que su compañera Rocío Nahle García es "una muy digna representante de todo este movimiento (...) Vamos a estar como hemos estado, hacia adelante en ese proceso que nos va a llevar sin duda a la victoria en Veracruz. Esto apenas empieza".