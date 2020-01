Va Xalapa por regulación de tarifas de estacionamientos

El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, dijo que se buscará regular el precio por hora de los estacionamientos públicos en Xalapa.

Lo anterior para que junto con la posible instalación de parquímetros virtuales en algunas calles, sea una solución al problema de aparcamiento irregular de miles de automóviles.

Reconoció que uno de los grandes problemas que tiene la ciudad en materia de movilidad es que los conductores se estacionan en espacios de circulación lo que complica la movilidad.

"Tenemos que propiciar que haya más estacionamientos, que esté regulado su precio y que en algunos lugares en donde queremos que la gente se mueva y no deje aparcado el coche todo el día haya parquímetros, eso va a derivar en que el comercio se reanime, porque muchos clientes no llegan porque no encuentran donde estacionarse", dijo.

Admitió que los precios por hora en los estacionamientos, que va desde los 10 a los 25 pesos por hora no está regulado.

Para ello consideró que se debe establecer mesas de trabajo con las asociaciones que agrupan a los propietarios de estacionamientos.

"Sí nos interesa que haya más estacionamientos en la ciudad, porque no queremos que se emplee la vía pública para estacionarse", dijo.