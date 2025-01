¿Va por la alcaldía?: Empresario Alejandro Zairick Morante renuncia a militancia del PAN en Orizaba

El empresario Alejandro Zairick Morante dio a conocer en rueda de prensa que luego de 10 años de militancia en el Partido Acción Nacional (PAN) hoy renuncia públicamente a ese instituto político al considerar que los ideales de éste han cambiado.

El ex titular de la Sedecop y ex diputado local por el blanquiazul puntualizó que en el estado hay una militancia de 27 mil personas de las cuales 454 corresponden a Orizaba, pero desde hace varias administraciones se ha elegido sólo a los mismos, quienes además no han ejercido el carácter de oposición al interior del Cabildo.

"Han olvidado que se deben al pueblo de Orizaba. Por si fuera poco, el Comité Nacional y Estatal opera con opacidad, alevosía y ventaja, dejando a la militancia indefensa de dichos abusos y los preparan para seguir siendo carne de cañón", apuntó.

Morante mencionó que en el partido hay quien tiene vocación real de servir pero otros que persiguen un interés personal y esto se ha visto.

"Sólo hasta ver quiénes encabezan elección tras elección las listas plurinominales, que cada vez son los mismos nombres habiendo personajes, que se han visto favorecidos muchas ocasiones", remarcó.

El ex diputado local señaló que siendo congruente con su vida personal, política y empresarial, los valores y principios que recibió de su familia le obligan a alzar la voz y por ello hace pública su renuncia al PAN al ver que ya no hay coincidencias ni sentido humanista y empático con la gente.

Respecto a sí se sumará a algún otro partido e incluso buscaría la candidatura a la alcaldía, comentó que ha tenido algunas pláticas y coincidencias con el Partido Verde Ecologista de México, lo mismo que con Movimiento Ciudadano, que abiertamente lo invitó a formar parte de ese equipo político.

No obstante puntualizó que hasta este momento no tiene alguna decisión para integrarse en algún organismo político.