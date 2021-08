"Hoy tuvimos una reunión con los universitarios en las oficinas de Fesapauv, ayer (martes) en Coatzacoalcos con los universitarios; destaco el apoyo que se me está brindando en la región de Orizaba y Córdoba, muy en particular mis paisanos en Orizaba".

Noticia Relacionada Piden investigar a catedrático de la UV tras denuncia en red social

Aseguró que su principal para los académicos es "quitar el centralismo" en la máxima casa de estudios y fortalecer las regiones.

"Tenemos que hacer crecer la infraestructura, la presencia académica y de las facultades en cada una de las regiones, muy particular en el caso de Orizaba y de Córdoba".

Cuestionado sobre si la junta de gobierno se ha mantenido imparcial para la elección del próximo rector, afirmó que cree en las instituciones, las cuales se han conducido con ética y profesionalismo.

"Yo soy una persona que cree en las instituciones y por eso abogo por el fortalecimiento de las instituciones, me parece que la junta de gobierno al momento está guardando una posición bastante imparcial; en un primer momento me habían negado la inscripción bajo el argumento de que ya no había cupo, pero me parece que una vez solventada esa situación ha habido una actitud bastante imparcial y ética".

Lamentó que exista una clase política veracruzana que tratan de promover a algunos candidatos con quienes tienen cierta afinidad; "como si esto fuera una contienda de elección popular, cuando es una situación que compete a los universitarios y en particular aquí la decisión cae en manos de nueve notables que integran la junta de gobierno".

Subrayó que en punto de las seis de la tarde del próximo lunes 23 se dará a conocer quienes pasan a la última etapa, y el martes 24 estará haciendo una defensa pública de su proyecto en La Pérgola del Museo de Antropología de Xalapa.

"Va a ser transmitido por diferentes plataformas; posteriormente una entrevista con cada uno de nosotros, en donde participarán todos los integrantes de la junta de gobierno y el día último de este mes se dará a conocer quién es el nuevo rector o rectora. Me dará gusto que me acompañen a tomar protesta".