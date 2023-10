Usuaria de Banco Azteca en Orizaba denuncia presunto fraude de la empresa

Una usuaria de Banco Azteca alertó a los clientes de esta institución crediticia para que tengan mucho cuidado, pues tras ofrecerle la posibilidad de un préstamo por 37 mil pesos a través de "Guardadito", casualmente alguien dispuso de esa cantidad, por la cual ahora le requieren el pago.

La afectada indicó que en todo lo que le ocurrió presume que está involucrado el personal de esa empresa en Orizaba, sin que se le ofrezca solución por parte del banco.

¿Qué ocurrió?

"Todo es una maraña completa. A mí me llegan a través de la App de Banco Azteca, en donde decían que tenía derecho a diferentes beneficios porque soy un cliente bueno y me llega una información donde me dice que tengo derecho a pedir 37 mil pesos en Guardadito, pero no hice caso.

"El 28 de septiembre me hablan para decirme que tengo un cargo de Uber y yo estaba en Orizaba y yo le digo a la señorita que me contesta que no y me dice que va a dar seguimiento y me da un número de folio", relató la afectada.

Explicó que por protección le bloquearon su tarjeta y acudió a su sucursal en Orizaba para que la desbloquearan y ahí se dio cuenta que había varios cobros de dos días que no reconocía, se acercó con uno de los empleados y le explicó de lo que se trataba y le dijo que la comunicaría a Línea Azteca, lo cual hizo el empleado desde un celular que tenía y en el cual ella nunca vio lo que marcaba.

Comentó que ahí le contestó un tal Eduardo, a quien le explicó lo del cobro indebido de Uber y le respondió que estaba hecha la aclaración y que no se preocupara, a lo cual le comentó que hay más cargos que no reconoce y que en total son cuatro de Uber y uno de Aliexpress, por lo que le responde que son muchas inconsistencias y le cancelerán la tarjeta y le darán una nueva sin costo de reposición.

El empleado en la sucursal le pidió entonces su huella y de pronto le dijo que no le podía entregar la tarjeta porque no había línea y le pidió regresar más tarde, pero debido a que tenía muchas cosas de hacer acudió una semana después, el 6 de octubre y le dieron la nueva tarjeta.

Agregó que algo que le llamó la atención fue la empleada que la atendió llevaba dos sobres y veía en uno y tecleaba y veía el otro y tecleaba y cuando salía de ahí le llamaron a su celular para decirle que se acababa de hacer un cargo por mil 400 pesos a Mercado Libre, a lo cual respondió que ella no había hecho ningún movimiento.

En seguida le dijo que acaban de hacerle otro cargo por 37 mil pesos, con un depósito a su cuenta del que se traspasaron a otra cuenta 23 mil pesos y entonces se cortó la llamada.

Regresó en cuanto pudo a la tienda para ver qué pasaba y la comunican de nuevo a Línea Azteca y ahí le responde un tal Ignacio Arellano, quien le dice que hablará con su supervisor y rastrean la llamada y le dicen que la chica que le llamó primero sí es de la intitución crediticia y que le acaban de hacer un fraude, por lo que debe ir a su sucursal para que le den un Folio remedio y que su tarjeta ya estaba cancelada.

Sin embargo, en la sucursal le dicen que no saben a qué trámite se refiere, pero levantaron de nuevo la aclaración y le dieron un nuevo folio, pero le recomendaron hacer el pago semanal por la cantidad que le fue sustraída, para que no se generaran cargos moratorios, porque de ser así esos corrían por su cuenta.

La afectada señaló que rechaza hacer un pago por un dinero del que ella no dispuso y del cual la empresa no le da solución.