Urgen mayor inclusión para personas con discapacidad en Veracruz

Personas con discapacidad deben ser incluidas no sólo de palabra, sino en los hechos, tanto en el área laboral como hasta en su movilidad y las autoridades y empresas no atienden una asesoría correcta al momento de invertir en esto, pues hay espacios públicos a los que no pueden ingresar y hoteles que no cuentan con barras en los sanitarios y habitaciones en donde no cabe una silla de ruedas.

"En el área laboral las personas son discriminadas y no son aceptadas, tan sólo si se ve en el ayuntamiento hay algunos trabajadores con discapacidad, pero no es lo que marca la ley", indicó Isabel Oyuki Nieto Zárate, presidenta de Club Trotamundos Sin Límites Orizaba.

Refirió que lo deseable sería que al menos este sector de la población tuviera las facilidades para hacer una vida lo más normal posible, pues además como personas también tienen cualidades que merecen ser aceptadas por los demás.

Comentó que la mayor discapacidad es la motriz y si bien en el caso de Orizaba se ve una mayor inversión en este rubro, no ha sido la suficiente, pues sigue habiendo muchas banquetas donde no tienen acceso, algunas con postes y alambres en medio que les impiden pasar.

Agregó que en ocasiones las inversiones se hacen sin tener en cuenta a este sector, pues hay hoteles que no cuentan con barras en los baños, habitaciones donde no cabe una silla de ruedas, parques de diversión en donde pueden ingresar las personas con discapacidad.

"A mí me gustaría que tomaran mucho en cuenta esas necesidades. Yo no nací con una discapacidad, pero cuando la tuve me di cuenta de esa necesidad, yo quisiera que la gente se sensibilizara más y nos tomara en cuenta", comentó.

Nieto Zárate invitó a la población de Orizaba a que se sensibilice, pues tan sólo en este municipio son más de 935 ciudadanos con discapacidad y sí se necesita esa inclusión no sólo de palabra, sino de hechos.