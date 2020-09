Urgen abogados a Gobierno de Veracruz intervenir para implementar juicios virtuales

El presidente de la Barra de Abogados de Orizaba, Miguel Ángel Salazar Torres, consideró que mientras siga la pandemia, en Veracruz se deben realizar juicios virtuales y no debe haber pretexto para ello, pues dinero sí hay.





"Estamos exigiendo más profesionalismo en cuestión de sanidad, porque el gasto que está haciendo el Tribunal no es el que debe erogar para la seguridad de la ciudadanía y a los abogados y el mismo personal, por eso el personal tramitó un amparo para que se implementaran bien las formas, pero desecharon el amparo", mencionó.





Salazar Torres expuso que hay muchos empleados que tienen condiciones riesgo y su temor es que pueda darse un brote de COVID-19, porque al reanudarse actividades ahora parece ahí romería debido a que hay una gran afluencia de personas, pero la presidenta del Tribunal no está tomando esto en cuenta.





Consideró que en vez de la reapertura desde hace meses se hubiera preparado todo para iniciar con los juicios virtuales, y no se puede decir que no hay recursos, porque sí los hay, pero como hay una pelea por el poder, no hay una jerarquía que pueda abordar bien el problema.





"La presidenta no puede ser directamente la mandamás, tiene que ser por medio del Consejo de la Judicatura, entonces vamos a tratar de que se sienten a negociar para que todo se implemente bien, si no va a haber un problemón o ya hay un problemón en los juzgados", indicó.





El presidente de la Barra de Abogados de Orizaba opinó que el gobierno del estado debería intervenir y acabar con el conflicto que hay entre magistrados y el grupo de la presidenta.