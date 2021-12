A 14 días de que colapsaran seis metros del puente ubicado sobre el arroyo Culebras, con la intervención de la SIOP se habilitó un paso peatonal y automovilístico, donde se dijo que solo unidades compactas podían pasar, en tanto a las pesadas se les restringiría el paso para que no se dañara el sitio, que fue rellenado con grava.

"Ya se ha estado viendo que pasaron camiones y se quedaron atorados, un torton y un autobús, el problema es que ya no hay maquinaria que pueda estar a cada rato rellenando, y con el peso de los camiones mire cómo se está poniendo el paso, poco a poco se está desmoronando de los lados, representando un peligro para todos los vehículos", expresó Manuel Méndez, vecino del lugar.

Los ciudadanos urgieron la instalación de señalización sobre las prohibiciones de acceso ya que temen que los vehículos más pesados sigan quedando atrapados, por ello consideran necesario la adopción de medidas adicionales.

"No, aquí los del Estado (tránsito) no pusieron señales, y algunos pasan confiados o por la noche, como no hay ni luz; no es lo mismo el día que la noche, no miden por dónde pasan y se salen".

Pese a que se ha destacado que unidades más pesadas han quedado atrapadas, también lo han hecho vehículos pequeños; por ello, piden "como regalo de navidad y como regalo de reyes" la conclusión pronta de los trabajos.