Urge atender diabetes como un problema de salud pública

La diabetes se ha vuelto un problema grave de salud pública al que no se le está dando la debida atención, y si no se comienza a atender en 20 o 25 años el sector Salud no tendrá la capacidad económica para atender todos los casos, indicó el doctor Juan del Bosque Márquez, director del Sanatorio Rebeca.

"Actualmente estamos ante una epidemia que yo pienso que le han dado poca importancia a nivel salud pública, se deben tomar más medidas de prevención pues estamos ante un problema que yo considero grave y que a una proyección de 20, 25 años, si ahorita no le alcanza al sector salud, van a tener que pedirle prestado a los bancos para atender las complicaciones por la diabetes y la obesidad", apuntó.

Del Bosque Márquez señaló que a mediano plazo esto hará que las autoridades inviertan muchísimo más dinero que el que actualmente pudieran estar invirtiendo.

Agregó que a nivel privado e institucional se ven muchos casos de pie diabético, insuficiencia renal, alteración de metabolismo y con ello la pérdida de horas-hombre y finalmente la de vidas, que es la más importante.

Comentó que quien tiene diabetes puede evitar complicaciones si comienza a llevar una vida ordenada, que es lo que no había hecho, y apegarse al manejo médico.

Indicó que cuando una persona lleva una vida saludable y su tratamiento es más fácil que le caiga un avión encima o que se lo ganen en una rifa, a que le pase algo derivado de la enfermedad.

Lo malo, dijo, es cuando la diabetes no se cuida y es cuando se presentan las complicaciones.

Mencionó que entre pacientes diabéticos el 40 por ciento se complica, lo cual sucede también por falta de conocimiento, y es donde debe entrar el gobierno a hacer las campañas de concientización para que la gente conozca la enfermedad, pues hay personas diabéticas que toman medicamento tres años y como piensan que se curaron dejan el tratamiento, "pero es falta de educación".