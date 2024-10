UNAM obstaculiza presentación de investigación radiológica sobre Laguna Verde: Bernardo Salas

Bernardo Salas Mar, el extrabajador de la Central Nuclear "Laguna Verde (CNLV), denunció que desde la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tratan de obstaculizarle su investigación.

Se trata de un proyecto titulado "Trabajadores radiológicamente contaminados en la Central Nuclear Laguna Verde".

Dijo que la intención es que del lunes 28 al 30 de octubre de este 2024 lo muestre en el Congreso Internacional de Protección Radiológica, que se llevará a cabo en Kuala Lumpur, Malasia.

"La UNAM me discrimina y obstaculiza a que presente mi investigación en un Congreso Científico de Protección Radiológica en Malasia. Anteriormente, la UNAM tampoco me apoyó a pesar de que las sociedades científicas me aceptaron otros trabajos en otros congresos en países de Suecia, Polonia, Cuba, Colombia, Sudáfrica, Japón y Francia".

Bernardo Salas Mar, es un Físico Matemático y también catedrático de la UNAM, desde donde considera que enfrenta discriminación por las investigaciones que expone por el tema radiológico de Laguna Verde, el cual se ubica en la localidad de Palma Sola, municipio de Alto Lucero, en la zona central del estado de Veracruz.

Él de manera reciente comenzó una serie de manifestaciones públicas en la Ciudad de México para llamar la atención sobre lo que considera una grave amenaza y pidió una audiencia con el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas para que se ponga fin a los obstáculos de la presentación de los trabajos de investigación.

Para poder asistir a Malasia y presentar el trabajo en el Congreso, solicita el apoyo económico de la sociedad civil. "Solicito el apoyo económico para poder participar en este congreso internacional", señaló, proporcionando información bancaria para recibir donaciones de quienes deseen contribuir a su causa (Banco Santander, Tarjeta de Crédito No. 5471-4600-7991-1009).