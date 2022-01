Explicó que el año pasado se le pasó pagar esos trámites , de lo cual está consciente, pero al intentar pagar este año no le dan opción de hacer el pago del año anterior y posteriormente el de este 2022, sino que todo tiene que ser junto.

"Otro punto es que yo pagué el reemplacamiento de mis dos vehículos y jamás me mandaron confirmación para la cita y hacer el cambio de placa. Fui a Hacienda del Estado a preguntar y me dijeron que me tenía que llegar la confirmación pero nunca llegó de uno, y ahora le están cobrando de nuevo el mismo concepto", expuso.

El ciudadano indicó que no recuerda que anteriormente se pagara tanto por derecho vehicular, por lo que ahora le parece que el cobro aumentó.

Agregó que otra inconformidad es porque se le globalizó el total de los dos años en vez de dar recibos por separado, con lo que los obligan a pagar el total sin que tenga o no dinero la persona.

Mencionó que a su parecer, el cambio de placas es un robo y lo quieren hacer cada cinco años.

Agregó que el cobro del fomento a la educación lo hacen doble, porque en su recibo aparece 115.45 pesos en enero y en junio 171.03 pesos.

Lamentó que el gobierno sólo busque maneras de "sangrar" a los ciudadanos.