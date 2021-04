Turismo no alcanzó repunte esperado por IP en Orizaba con vacunación

Aunque se tenía la esperanza de que al estar avanzado el tema de la vacunación con adultos mayores el turismo pudiera reactivarse al 100 por ciento, la situación no fue así, aunque todo repunte es bueno, consideró el presidente de la Canaco en Orizaba, Francisco Jiménez Haces.

"Los hoteles, que son la manera por la que medimos más el turismo, no están al porcentaje acostumbrado o deseado. No sé el dato exacto pero andamos sobre el 60 por ciento, cosa que nos hubiera gustado estuviéramos sobre el 95-100 por ciento, porque eso no nada más beneficia a los hoteles o restaurantes, también beneficia a todo el comercio y todos los servicios", apuntó.

El presidente de la Canaco señaló que si bien algunos lugares fueron motivo de un decreto para reducir la movilidad, en el caso de Orizaba no fue así, la ciudad fue beneficiada en no cerrar nada, sólo se cuidaron las medidas preventivas.

Jiménez Haces consideró que al término de la Semana Santa se conocerá el repunte que hubo en los giros, por ejemplo los restaurantes, para poder tener un balance de los efectos de este periodo vacacional.

"Esperamos tener en breve la medición de cómo nos fue en la Semana Santa en el sector restaurantero", apuntó.

El empresario recordó que la Canaco se encuentra tomando otras estrategias para buscar tanto el repunte en ventas para sus socios como un beneficio para la población, como es la tarjeta de este organismo, para ofrecer un descuento de diferentes porcentajes en diversos giros a los ciudadanos que la adquieran.