Turismo busca playas y laguna en norte de Veracruz

La zona de la mata de Tampamachoco y de playas, son las más concurridas por los turistas tanto nacionales como extranjeros que no sólo llegan en vacaciones al puerto, sino incluso los fines de semana.

Salvador Cruz Bautista, presidente del comité de eventos culturales de la zona de la mata detalló que el turismo, no deja de llegar hasta este municipio, aunque en algunas veces es mayor.

Indicó que la promoción de este puerto de Tuxpan que se hace a nivel nacional, ha provocado que los visitantes lleguen a esta ciudad de los puntos más cercanos, como es el Distrito Federal, Puebla, Tlaxcala y Estado de México.

Refirió que la autopista México-Tuxpan, fue el detonando y el mayor escaparate para el puerto, ya que está vía permite llegar del Distrito Federal al puerto veracruzano en tan sólo tres horas, lo que a decir de las propias autoridades, lo convierte en el lugar de playa más cercano a la capital del país.

Apuntó que se ha tenido un aumento de la afluencia turística de hasta 30 por ciento de visitantes durante la temporada baja y durante las temporadas vacacionales asi como los fines de semana largo, la afluencia es mayor del 60 por ciento. Incluso, hasta en un 100 por ciento, en algunas ocasiones.

No obstante, este destino no cuenta con las instalaciones necesarias para atender a grandes grupos, ya que falta infraestructura hotelera, restaurantera y de servicios, por lo que se viene trabajando en esos rubros así como en la calidad del servicio.