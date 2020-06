Truenan papás de Poza Rica contra educación sexual en escuelas

Padres de familia y asociaciones civiles en defensa de la familia de la zona norte de Veracruz se pronunciaron en contra del exhorto que hizo la Secretaría de Gobernación (Segob), el cual –afirman- fomenta la ideología de género entre los menores de edad.

Convocaron a que más padres se unan para formar un frente masivo y defender la patria potestad y el derecho a decidir la educación sexual de los menores del país.

El representante de la Asociación de Padres de Familia del Norte de Veracruz, Alex León, indicó que la propuesta de la Segob prohíbe a los congresos el reconocer el derecho de los padres a educar a sus hijos, además de pretender "erotizar" a la comunidad infantil y promover la liberación de la sexualidad en menores, sin consecuencias jurídicas para nadie.

Laura de León, otra de las integrantes de la asociación civil, insistió en que los papás son los únicos que tienen el derecho de escoger los contenidos educativos para sus hijos y de determinar a qué edades pueden acceder a la información sexual, y en caso de ejecutarse la iniciativa de la Segob, significaría un retroceso para los infantes y generaría mayor descomposición social.

Por esa situación, la Asociación Civil junto con el Centro de Integración Por Amor a las Calles, que representa Jorge de Jesús "El Chilaquil" y la organización Agentes de la Transformación en México, que dirige Israel Dimas, se pronunciaron en contra; mientras que a través de la página https://www.citizengo.org/es-mx/180600-mis-hijos-educo-yo más de mil padres de familia de la región firmaron una petición en contra de la propuesta.

Los inconformes consideraron que no es competencia de la secretaria Olga Sánchez Cordero proponer "esas ideologías en los congresos locales", ya que es una servidora pública y no una integrante del Poder Legislativo, por lo que pidieron que no se entrometa en la libertad de los papás para educar a los hijos.

Le recomendaron buscar la unidad nacional para enfrentar la contingencia sanitaria y la crisis económica y social que ha generado la pandemia del COVID-19 en la República Mexicana.

La polémica se generó debido a un exhorto que emitió la Segob en el que manifiesta que las reformas a las leyes de educación en los estados del país despojan al Estado de su rectoría para definir los contenidos educativos.